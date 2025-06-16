رفع الكتل الكونكريتية المحيطة بسيطرة أبو غريب الجديد

وذكر بيان للقيادة، انه "ضمن النهج الذي تتبناه قيادة العمليات في رفع الكتل الكونكريتية والسيطرات وذلك لتقليل الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين، أوعز الفريق الدرع الركن ومن خلال جولته الميدانية رافقه عدد من ضباط هيئة الركن، برفع جميع الكتل المحيطة بسيطرة “أبي غريب الجديد_الغزالية” غربي العاصمة".وأضاف البيان، انه "جاء ذلك من خلال الجهد الهندسي لقيادة العمليات، بالإضافة إلى إعادة تنظيمها وترتيبها، وهنا تؤكد إنها مستمرة برفع السيطرات وتقليل المظاهر المسلحة في مختلف مناطق وأحياء العاصمة بعد تقييمها من الناحية الأمنية والخدمية".