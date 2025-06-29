مقتل 3 إرهابين بينهم "آمر سليمان بيك" في جبال بلكانة

وقال الجهاز في بيان، إن "رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب أعلن مقتل ثلاثة إرهابيين في جبال بلكانة، بينهم أمر قاطع وعسكري قاطع الاشعري في ما تسمى بولاية ".وأضاف البيان، أن "العملية نفذها ابطال وفق معلومات استخبارية دقيقة بعد استحصال الموافقات القضائية وبالتنسيق مع اسايش ".