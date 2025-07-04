كردستان ترد على تقارير ايرانية زعمت مهاجمة "موقع اسرائيلي" في اربيل

وقالت الوزارة في بيان، انه "تداولت بعش وسائل الإعلام الإلكترونية الرسمية في مزاعم تفيد بأن طائرة مسيّرة شنت هجومًا ليلة أمس على “موقع تابع لإسرائيل” في . ونؤكد أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن ولا تمت إلى الواقع بصلة. اذ لا توجد أي قواعد أو مقار تابعة لإسرائيل في ، ولم تُنفّذ أي عملية من هذا النوع".وبينت ان "ما حدث بالفعل هو سقوط طائرة مسيّرة في منطقة صحراوية قرب أربيل، ويُعتقد أن الهجوم تم من قِبل جماعات تهدف لخلق ".ودعا البيان "الجهات المعنية في إلى وضع حدٍ لهذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين".