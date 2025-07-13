مقتل احد الشيوخ في محافظة ميسان

وقال المصدر لـ ، ان "مسلحين هاجموا احد شيوخ العشائر فجر اليوم، في منطقة الجمعيات داخل سيارته وسط ، ما أدى الى مقتله في الحال".وأضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".