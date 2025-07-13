غداً.. تفجير "مسيطر عليه" جنوبي العراق

وذكر بيان للقيادة، انه "سيقوم الجهد الهندسي في باجراء تفجير واتلاف بعض المخلفات الحربية السابقة (تفجيراً تحت السيطرة) ضمن مقتربات - حقل مجنون".وبين أن ذلك "يوم غد الاثنين من الساعة 7 - 9 صباحاً".