الأعرجي يترأس اجتماع مجلس الاستخبارات الوطني

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ترأس ، السيد ، اليوم الأربعاء، جلسة .





وذكرت مستشارية الامن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".



وتابع، ان "المجلس ناقش أهمية استمرار التنسيق بين والاستخبارية، وبما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد ".