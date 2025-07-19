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بغداد.. اعتقال عصابة اعتدت على مسن وسرقت أمواله
أمن
2025-07-19 | 13:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
258 شوهد
أعلنت مديرية مكافحة إجرام
الكرخ
في
بغداد
، السبت، عن اعتقال عصابة اعتدت على مسن وسرقت أمواله.
وقالت المديرية في بيان، "تمكنت مفارز قسم
البياع
في مديرية مكافحة إجرام
الكرخ
من الإطاحة بعصابة مكونة من ثلاثة متهمين، أقدموا على الاعتداء بشكل وحشي على رجل مسن وسرقة مبلغ
مالي
منه تحت تهديد السلاح".
وأضاف البيان "فور وقوع الحادث، وجّه قائد شرطة
بغداد
الكرخ اللواء
عدنان حسن
حمد بتشكيل فريق عمل مختص من قسم البياع لمكافحة الإجرام، وبإشراف مباشر من مدير مكافحة إجرام الكرخ، تم فتح تحقيق موسع في القضية".
وتابع "بعد جهود ميدانية وتحقيقات دقيقة، أسفرت المتابعة المستمرة والرصد المتواصل لتحركات الجناة عن تحديد هويتهم والقبض عليهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإيداعهم التوقيف لينالوا جزاءهم العادل".
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