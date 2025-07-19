بغداد.. اعتقال عصابة اعتدت على مسن وسرقت أمواله

أعلنت مديرية مكافحة إجرام في ، السبت، عن اعتقال عصابة اعتدت على مسن وسرقت أمواله.

وقالت المديرية في بيان، "تمكنت مفارز قسم في مديرية مكافحة إجرام من الإطاحة بعصابة مكونة من ثلاثة متهمين، أقدموا على الاعتداء بشكل وحشي على رجل مسن وسرقة مبلغ منه تحت تهديد السلاح".

وأضاف البيان "فور وقوع الحادث، وجّه قائد شرطة الكرخ اللواء حمد بتشكيل فريق عمل مختص من قسم البياع لمكافحة الإجرام، وبإشراف مباشر من مدير مكافحة إجرام الكرخ، تم فتح تحقيق موسع في القضية".



وتابع "بعد جهود ميدانية وتحقيقات دقيقة، أسفرت المتابعة المستمرة والرصد المتواصل لتحركات الجناة عن تحديد هويتهم والقبض عليهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإيداعهم التوقيف لينالوا جزاءهم العادل".