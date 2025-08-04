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عراقي يطلب اللجوء في بريطانيا بسبب "علاقته الغرامية بزوجة عمه"
أمن
2025-08-04 | 05:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,166 شوهد
السومرية
نيوز-ترجمة
كشفت صحيفة التلغراف البريطانية، اليوم الاثنين، عن تقديم عراقي كردي طلب
اللجوء
الى
بريطانيا
بسبب "علاقته الغرامية مع زوجة عمه".
وتقول الصحيفة ان الكردي العراقي وصل الى
بريطانيا
على متن قارب صغير طالبا
اللجوء
في
ديسمبر
2020، حيث ادعى انه سيقتل على يد عمه اذا تمت اعادته الى
العراق
كما اعرب عن مخاوفه من استهدافه من قبل عائلة زوجته.
وقال الرجل الكردي العراقي والذي رمزت الصحيفة الى اسمه بـ "ب.ك"، ان العلاقة بدأت في شباط 2018، وتم اكتشاف امره في عام 2019 قبل ان يفر الى منزل شقيقته ثم يغادر العراق، وتم نقله الى الحدود التركية ثم سافر الى أوروبا قبل ان يدخل المملكة المتحدة بالقارب في ديسمبر 2020، وقدم طلب اللجوء في ذلك الحين لكن طلبه رُفض بعد ثلاث سنوات أي أواخر 2023.
وقد استأنف "ب.ك" هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية، حيث رفض القاضي ادعاءاته على أساس التناقضات بين مقابلة فحص اللجوء الخاصة به ومقابلة اللجوء الموضوعية التي أجراها لاحقًا، حيث أشار "ب.ك" الى انه "كان يذهب لزيارة زوجة عمه أسبوعيا عندما لا يكون عمه في المنزل بسبب عمله وكان يغيب لايام، ولأنه تربط زوجة عمه صلة قرابة بهم، لذلك فان ذهابه اليها لم يكن ليثير الشكوك".
وقد استأنف القرار أمام
المحكمة العليا
على خمسة أسس، وقال إنه يدحض ادعاءات القاضي بأنه قدم إجابات غير متسقة حول حالة العلاقة، واتفق قاضي المحكمة العليا مارك بلونديل على أن القاضي ارتكب أخطاء في جميع الأسباب الخمسة، وسيتم الاستماع إلى القضية مرة أخرى في المحكمة من الدرجة الأولى لإعادة النظر فيها.
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