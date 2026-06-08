توتر في جسر الجمهورية.. "كر وفر" بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بغداد

وذكر مصدر أمني وشهود عيان، أن المتظاهرين يحاولون العبور من باتجاه عبر الجمهورية، فيما تقوم القوات الأمنية بقطع الجسر بشكل مؤقت وإعادة المتظاهرين إلى ساحة التحرير، قبل أن يُعاد فتح الجسر مجدداً.وتتكرر عملية الإغلاق وإعادة الفتح بين الحين والآخر، دون تسجيل أي احتكاكات أو حوادث أمنية تُذكر حتى هذه اللحظة، بحسب المصدر.