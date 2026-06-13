الفياض: الحشد مؤسسة وطنية راسخة وسندٌ للدولة.. وسنمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً له

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
10:40 PM
الى
12:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بينها يخص الجهاز الإداري الحكومي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-566833-639169406150149310.jpg
الفياض: الحشد مؤسسة وطنية راسخة وسندٌ للدولة.. وسنمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً له
أمن
2026-06-13 | 05:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
115 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أكد رئيس
هيئة الحشد الشعبي
،
فالح الفياض
، أن فتوى الدفاع الكفائي التي أطلقتها المرجعية الدينية العليا شكلت نقطة تحول مفصلية في تاريخ
العراق
الحديث، وساهمت في إنقاذ الوطن والشعب والمقدسات من أخطر تهديد وجودي واجهه في تاريخه المعاصر.
جاء ذلك في بيان أصدره الفياض اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق الفتوى
المباركة
، حيث استذكر بإجلال مواقف المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد
علي الحسيني السيستاني
، واصفاً إياه بـ"الأب الروحي للعراقيين" الذي جسّد بحكمته أسمى معاني القيادة الوطنية والإنسانية.
وقال، "نحيي هذه الذكرى العظيمة، فإننا نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد
علي الحسيني
السيستاني
، الأب الروحي لجميع العراقيين، الذي جسّد بحكمته وبصيرته ومسؤوليته التاريخية أسمى معاني القيادة الوطنية والإنسانية، فكانت فتواه المباركة مشروع إنقاذ للوطن ومنارة هدى ووحدة، وستبقى مواقفه الوطنية والأبوية علامة فارقة في مسيرة
العراق
وأبنائه.
وتوجه الفياض في بيانه بالتحية والتقدير لأرواح الشهداء الأبرار، وعلى رأسهم "قادة النصر"، مثمناً التضحيات الكبيرة التي قدمها المجاهدون والجرحى في سبيل الدفاع عن العراق ومقدساته. كما أشاد بالدور البطولي للقوات الأمنية بمختلف صنوفها من الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب والبيشمركة، مؤكداً أن الفتوى عززت روح
الوحدة الوطنية
والتكامل بين هذه المؤسسات التي حققت النصر وصانت أمن البلاد.
وأشار رئيس
هيئة الحشد الشعبي
إلى الدور الكبير للمواكب الحسينية والعتبات
المقدسة
والمؤسسات والشرائح الشعبية التي ساندت الحشد في ميادين المواجهة والبناء، لافتاً إلى أن
الحشد الشعبي
أصبح بفضل تضحيات أبنائه ودعم شعبه وتوجيهات مرجعيته ورعاية الدولة له، قوة وطنية راسخة تمثل جميع
أطياف
الشعب العراقي، وتجربة عراقية فريدة أثبتت أن وحدة العراقيين قادرة على صناعة الانتصار وحماية الدولة وترسيخ الاستقرار.
وتابع، إننا في
هيئة الحشد
الشعبي نجدد
العهد
أمام شعبنا العزيز وقيادتنا الوطنية بأن نبقى أوفياء للمبادئ التي انطلقنا من أجلها، وأن نستمر في أداء واجبنا المقدس بحماية أمن العراق وسيادته واستقراره، وخدمة المواطنين، والمساهمة الفاعلة في مختلف ميادين العمل الإنساني والخدمي والمدني، والعمل بروح التعاون والتكامل مع جميع تشكيلات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأوضح، كما نؤكد مضينا بثقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً للحشد الشعبي عبر مواصلة تطوير منظوماته الإدارية والتنظيمية والتدريبية والفنية، والارتقاء بأدائه المؤسسي، وتعزيز التزامه الكامل بالدستور والقوانين النافذة والأنظمة والتعليمات العسكرية، والعمل وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بما يرسخ مكانته كجزء أصيل من المنظومة الأمنية العراقية ومؤسسة وطنية محترفة في خدمة العراق وشعبه.
وختم الفياض بيانه بالتأكيد على أن الحشد الشعبي سيبقى "عنواناً للتضحية والوفاء، وسنداً للدولة، وحصناً للعراق ومدافعاً عن وحدته وسيادته"، مستلهماً قيمه من توجيهات المرجعية الرشيدة ودمـاء الشهداء.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
نائب: نمضي بدعم مشاريع الإعمار والتنمية وبناء مؤسسات الدولة
18:11 | 2026-05-18
قطر تطالب بحرية الملاحة في هرمز: مبدأ راسخ لا يقبل المساومة
08:35 | 2026-05-23
الناطق باسم القائد العام: نرفض الاعتداءات الغادرة على مؤسسات الحشد الشعبي
04:33 | 2026-03-18
مجتبى الخامنئي يعزي بوفاة المرجع محمد اسحاق الفياض
12:00 | 2026-06-11
الفياض: الحشد مؤسسة وطنية راسخة وسندٌ للدولة
وسنمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً له
علي الحسيني السيستاني
جهاز مكافحة الإرهاب
هيئة الحشد الشعبي
الأجهزة الأمنية
الوحدة الوطنية
السومرية نيوز
الحشد الشعبي
فالح الفياض
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هيبة الرافدين تزلزل "أزتيكا".. دخولية العراق في افتتاح مونديال 2026 تتصدر الترند
كأس العالم 2026
44.06%
04:56 | 2026-06-12
هيبة الرافدين تزلزل "أزتيكا".. دخولية العراق في افتتاح مونديال 2026 تتصدر الترند
04:56 | 2026-06-12
منافس العراق.. أزمة مفاجئة تضرب السنغال في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
23.49%
06:55 | 2026-06-13
منافس العراق.. أزمة مفاجئة تضرب السنغال في كأس العالم 2026
06:55 | 2026-06-13
أسئلة التربية الإسلامية للصف السادس الإعدادي تثير الجدل.. ما القصة؟
محليات
20.83%
06:21 | 2026-06-13
أسئلة التربية الإسلامية للصف السادس الإعدادي تثير الجدل.. ما القصة؟
06:21 | 2026-06-13
الدولار يستقر في بغداد ويتراجع بكردستان مع إغلاق التداولات
اقتصاد
11.62%
09:46 | 2026-06-13
الدولار يستقر في بغداد ويتراجع بكردستان مع إغلاق التداولات
09:46 | 2026-06-13
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-06-2026 | 2026
16:28 | 2026-06-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-06-2026 | 2026
16:28 | 2026-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-13
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
Live Talk
عالم القهوة الذي لا يراه الجميع - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-11
Live Talk
عالم القهوة الذي لا يراه الجميع - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-11
ناس وناس
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
ناس وناس
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
عشرين
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
عشرين
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-06-2026 | 2026
16:28 | 2026-06-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-06-2026 | 2026
16:28 | 2026-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-13
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
Live Talk
عالم القهوة الذي لا يراه الجميع - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-11
Live Talk
عالم القهوة الذي لا يراه الجميع - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-11
ناس وناس
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
ناس وناس
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
عشرين
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
عشرين
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
اخترنا لك
القبض على شاب وفتاة بحوزتهما مواد مخدرة في بغداد
05:45 | 2026-06-13
مقتل شاب بإطلاق نار في قضاء الإمام الصادق شمال البصرة
05:08 | 2026-06-13
إخماد حريق داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد
05:04 | 2026-06-13
الأنبار.. الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"أبو مصعب" مسؤول ما يُعرف بـ "ولاية الفرات"
03:25 | 2026-06-13
القبض على متهم متخصص بسرقة مندوبي التوصيل في بغداد
11:33 | 2026-06-12
احباط مخطط لاغتيال رئيس جهاز الأمن الوطني والناطق الرسمي ومدير أمن بغداد
09:17 | 2026-06-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.