الداخلية تفتح تحقيقاً وتوقف ضابطاً ومنتسبين في مرور النجف لاعتدائهم على مواطن

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن أمر بإيداع الضابط والمنتسبين التوقيف، والشروع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم إثر هذا التجاوز.وفي هذا الصدد، أكد العوادي أن لن تتهاون مع أي تصرف يمس كرامة المواطنين أو يتجاوز حدود القانون من قبل كوادرها، مشدداً على أن واجب رجل الأمن الأول هو حماية المواطن وخدمته. كما أشار إلى أن سلطة القانون تُطبق على الجميع دون استثناء، حفاظاً على هيبة المؤسسة الأمنية وتعزيزاً لثقة بها.