توجيهات جديدة بترقية الضباط المستحقين واستثناءات خاصة للجرحى والمرضى

وقال المصدر لـ ، إن التوجيهات تضمنت إيجاد مناصب للضباط الذين لا يشغلون مناصب حالياً لضمان شمولهم بالترقية، حتى في حال وجود ازدواجية في بعض المناصب الإدارية.وأضاف أن رئيس أركان الجيش وجّه أيضاً بمنح استثناءات خاصة للجرحى والمرضى، حيث يتم ترفيع الضابط الجريح الذي تبلغ نسبة عجزه 25% فأكثر من رتبة ملازم إلى مقدم من دون اشتراط توفر منصب.وأشار إلى أن التوجيهات شملت كذلك الضباط المرضى الذين تبلغ نسبة العجز لديهم 40% فأكثر، إذ تتم ترقيتهم من دون الحاجة إلى شغل منصب، تقديراً لظروفهم الصحية وخدمتهم العسكرية.وفيما يخص الضباط من رتبة عقيد، أوضح المصدر أن التوجيهات تضمنت إعفاء الجرحى من شرط المنصب لأغراض الترقية، حيث يُعفى الضابط الجريح الذي تبلغ نسبة العجز لديه 30% من شرط شغل المنصب، فيما يُشمل الجرحى الذين تبلغ نسبة العجز لديهم 50% فأكثر بالترقية إلى رتبة عميد دون اشتراط توفر منصب.وفيما يتعلق بالعمداء، أوضح المصدر أن التوجيهات نصّت على ترقية العميد إلى رتبة دون اشتراط شغل منصب في حال إكماله المدة القانونية البالغة ست سنوات وكانت نسبة العجز لديه 80%.وأضاف أن الامتياز ذاته يشمل العمداء الجرحى الذين تبلغ نسبة العجز لديهم 60%، وكذلك المرضى الذين تبلغ نسبة العجز لديهم 20%، شريطة انطباق الضوابط الواردة في التوجيهات.وأشار المصدر إلى أن العميد الجريح الذي تبلغ نسبة العجز لديه 60% ولديه شهيد يُرقّى إلى رتبة لواء من دون الحاجة إلى شغل منصب، وذلك ضمن الإجراءات الاستثنائية الخاصة بفئات الجرحى وذوي التضحيات.وأكد المصدر أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ التوجيهات ضمن جداول الترقية الخاصة بشهر تموز 2026.