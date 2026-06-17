الجيش العراقي يعتمد "الباركود الصحي" على بدلات منتسبيه

وذكر بيان لوزارة الدفاع، ان "ترأس اليوم الأربعاء الموافق 17 حزيران 2026، جلسة مجلس رئاسة أركان الجيش الرقم (12) لعام 2026، بحضور المستشار الأمني لوزارة الدفاع، ومعاوني رئيس أركان الجيش، والمفتش العسكري العام، وقادة الأسلحة، ورؤساء الهيئات، ومديري المديريات والصنوف المعنية".واستُهلت الجلسة "بقراءة الموضوعات الرئيسة المدرجة ضمن جدول الأعمال التي تضمنت العديد من الملفات المهمة منها، تقديم دراسة من قبل إحدى ضابطات العنصر النسوي من صنف الطبابة بشأن اعتماد الباركود الصحي على البدلة العسكرية لمنتسبي الجيش العراقي، تماشياً مع التطور الحاصل في برامج التكنولوجيا".وقد أشاد "بهذا المقترح، ووافق على اعتماده؛ ليكون حافزاً لبقية الضباط والمنتسبين لتقديم إبداعاتهم وأفكارهم التطويرية ضمن اختصاصاتهم".و وجّه "كافة المعنيين بترقية الضباط من رتبة ملازم إلى مقدم والعمل بجهود مضنية لإيجاد المناصب المناسبة لترقيتهم، كما أكد على وضع آلية معتمدة خاصة بالجرحى من (الضباط والمراتب) وتحديد نسب العجز، من اجل شمولهم بالترفيعات والنقل التي تأتي ضمن اهتمامات سيادته بهذه الشريحة المضحية".