كتائب حزب الله: المعركة لم تنته بعد

وقال الحميداوي في بيان ورد لـ ، "مع اطلالة شهر محرم الحرام ودخول أيامه المثقلة بالأسى والبطولة، حيث تجسَّدَ جهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيته وصحبه بأوضح صوره في طف ، وأثبتوا فيه أن "الجودُ بالنَّفْسِ أَقْصَى غَايَةِ الجُودِ"، لتبقى تلك التضحيات العظيمة منارةً تضيء درب الأحرار في كل زمان ومكان، وتعلّم البشرية جمعاء أن الحياة بلا كرامة لا قيمة لها، وأن الثبات بوجه الطغاة أمر إلهي لا يجوز تركه أو الحياد عنه مهما بلغت التضحيات وعظمت البلاءات".وأضاف "امتداداً لهذا النهج الحُسيني الخالد، ننهي جولةً أخرى من جولات الحرب ونخرج منها بانتصار ناجز، وندرك تماماً أن المعركة لم تنتهِ بعد، وأن أمامنا جولات ومحطات هي أكثر خطورةً وضراوةً؛ لذا، يفرض علينا الواجب والوعي أن نكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ، متمسكين بسلاحنا، وأيدينا على الزناد"، موضحا ان "هؤلاء الأعداء من الوحوش البشرية لا يمكن الوثوق بعهودهم أبداً، وأن التغافل عن مكرهم هو الغباء بعينه؛ فالمعادلة واضحة: لن يرضوا عنا ولن نرضى بظلمهم، فكيف نرضى عنهم وقد قتلوا إمامنا الخامنئي في وضح النهار وبين ظهرانينا، وقتلوا العبد الصالح عروة الوثقى ، واغتالوا علماءنا، وحصدت آلتهم الإجرامية أرواح عشرات الآلاف من شيوخنا، وشبابنا، ونسائنا، وأطفالنا في غزة، ولبنان، واليمن، وإيران، وسوريا، والعراق؟".وتسائل "أيُّ صفحة تُطوى؟ وأيُّ جريمة تُنسى؟ وأيُّ مجرم يُسامح؟! لا سامحَ الله من يسامحهم"، لافتلا الى ان "قتالنا مع الباطل ممتدٌ وفي معارك صفرية تطيح بها الرؤوس وتحذف فيها دول، ليرتسم من خلالها ، ونحن نعلم يقيناً أيَّ عالم نريد؛ عالم تسوده العدالة والكرامة وتتحطم فيه عروش الظالمين. إنها معركة الحق ضد الباطل، ولن تنتهي حتى قيام الساعة".وبين ان "الذين وقفوا مع الخنازير وأبناء القردة، فعليهم أن يترقبوا أمر الله وحكمه فيهم، فلا نامت أعين الجبناء والخونة، وأنّ خدعة (الصفحة الجديدة) لن تنطلي علينا، (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ)".