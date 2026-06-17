إجراءات امنية بعد عبارات تهديد على منزل والإساءة إلى جدار أحد المساجد ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "بإشراف ومتابعة قائد شرطة اللواء الحقوقي حمد، تمكنت مفارز قسم شرطة الإعلام، بالاشتراك مع نجدة قاطع الإعلام وقسم شرطة ، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، من كشف ملابسات حادثتين منفصلتين؛ تمثلت الأولى بكتابة عبارات تهديد على أحد المنازل، فيما تمثلت الثانية بكتابة عبارات مسيئة على أحد جدران المساجد ضمن قاطع المسؤولية".وأضافت ان "العملية جاءت بعد ورود شكوى من أحد المواطنين تفيد بقيام مجهول بكتابة عبارات تهديد على داره وممتلكاته، فيما وردت معلومات أخرى بشأن قيام شخص آخر بكتابة عبارات مسيئة على أحد جدران المساجد".وتابعت انه "تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وتشكيل فريق عمل مختص، حيث جرى تحليل ومتابعة تسجيلات المراقبة وتعقب حركة المشتبه بهما من محل الحادث، ما أسفر عن تحديد هويتيهما ومحل سكنهما"، موضحة انه "بعد تنفيذ الواجب، تمكنت المفارز من إلقاء القبض على المتهمين، حيث اعترف أحدهما بقيامه بكتابة عبارات التهديد بسبب خلافات سابقة، فيما اعترف المتهم الآخر بارتكاب الفعل المنسوب إليه".وأكدت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى الجهات المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".