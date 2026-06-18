النزاهة تكشف تجاوزا على أملاك الدولة وتضبط متهما في نينوى

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عمليَّة الضبط نُفِّذَتْ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى أنَّ "فريقاً مُؤلَّفاً في مُديريَّة تحقيق ، انتقل إلى الجانب الأيمن من مدينة ، حيث قام بضبط أحد المُتجاوزين على قطعة أرضٍ تابعةٍ للدولة واستخدامها ساحة لوقوف السيَّارات، دون أيَّة مُوافقاتٍ قانونيَّةٍ أو تنظيمٍ عقدٍ رسميٍّ".وتابعت إنَّ "المُتَّهم فرض مبلغ جبايةٍ على السيَّارات المتوقفة في الساحة التي تقع أمام مُديريَّة مرور نينوى لمنفعته الشخصيَّة"، لافتةً إلى "قرار قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة، بتوقيف المُتَّـهم وفقاً لأحكام القرار رقم (154 لسنة 2001)، مُنبّهةً إلى أنَّ القرار المذكور يُنظّمُ إزالة التجاوزات على عقارات الدولة، ويُحدّد الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُتجاوزين".