خلافات عائلية تنتهي بمأساة: امرأة تطلق النار على نفسها بسلاح زوجها في الشعلة

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أقدمت امرأة من مواليد عام 2004، اليوم الخميس، على إطلاق النار على نفسها بسلاح زوجها داخل منزلهما الكائن في ، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات عائلية.







وباشرت القوات الأمنية بفتح تحقيق موسع في الحادثة مع تحريز السلاح المستخدم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد أسفر الحادث عن إصابة الزوجة برصاصة استقرت في منطقة الرأس، حيث نُقلت على إثرها إلى المستشفى، وتوصف حالتها الصحية بالخطرة وغير المستقرة.وباشرت القوات الأمنية بفتح تحقيق موسع في الحادثة مع تحريز السلاح المستخدم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.