مراسم استلام وتسليم في مستشارية الامن القومي.. الزيدي: ضرورة الارتقاء بمستوى العمل المؤسسي

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "رعى اليوم السبت، مراسم الاستلام والتسليم في ، بين المستشار الجديد قاسم ، والمستشار السابق جلال ".وشدد الزيدي، خلال رعايته المراسم، على "أهمية المضي في الأداء المهني والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي، ومواصلة تلبية المهام المناطة بالمستشارية، بما يعزز مستوى الأمن والاستقرار، ويدعم القدرات الأمنية لجميع الأجهزة والتشكيلات المعنية".كما أشاد "بالأداء المهني للأعرجي طيلة شغله موقعه، مؤكداً ضرورة الاستمرار في متابعة الملفات الأمنية الستراتيجية، والبرامج الخاصة، التي تعزز من استقلال القرار الأمني العراقي، وتدعم سيادة البلاد".