توصيات أمنية تخص تأمين زيارة العاشر من محرم والأربعين

أعلنت للزيارات المليونية، السبت، عن توصيات تخص تأمين زيارة العاشر من محرم الحرام والأربعين.

وقالت اللجنة في بيان، "تزامنًا مع الجهود الأمنية المستمرة، ترأس الفريق أول الركن ، نائب رئيس للزيارات المليونية، مؤتمرًا تخصصيًّا، اليوم السبت، في مقر ، لمناقشة الجهد الاستخباري والعمل الميداني خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام وأربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، بحضور الجهات الاستخبارية كافة في تشكيلات ، وهيئة الركن في قيادة ، والحشد الشعبي وعدد من الضباط".

وأكد المحمداوي "جملة من التوصيات المهمة، في مقدمتها تكثيف الجهد الاستخباري، والابتعاد عن عسكرة المدن والطرق ومحاور الزائرين، والتركيز على محاور الزائرين وعدم السماح بأي ثغرة"، مشددًا على "التدقيق الأمني في الأماكن كافة التي تشهد توافد أعداد كبيرة من المعزين، ومن بينها مرائب العجلات والمواكب الحسينية".

ولفت البيان الى أن "المحمداوي استمع إلى إيجاز مفصل عن سير الخطة الاستخبارية من قبل الوكالات والأجهزة والدوائر"، موجّهًا بـ"بذل المزيد من الجهود وتوفير أفضل السبل لراحة الزائرين من داخل البلاد وخارجها لإحياء هاتين المناسبتين المهمتين"، مشيدًا بـ"الجهود الكبيرة التي تبذلها مفاصل الأجهزة الأمنية كافة المكلفة بهذا الواجب".