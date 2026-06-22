الناطق باسم القائد العام ينفي إجراء تغييرات في بعض القيادات والمواقع الأمنية

وقال ، في بيان تابعته ، إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارًا عن حدوث تغييرات في بعض المواقع والقيادات الأمنية".ونفى النعمان "صحة هذه الأخبار"، داعيا "وسائل الإعلام كافة إلى توخي أقصى درجات الحذر والدقة، والالتزام التام باستقاء الأخبار من المصادر الرسمية فقط".