يديرها موظفون.. الإطاحة بشبكة ابتزاز في أحد المنافذ الكمركية بكركوك

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "فريقاً من ، بالتعاون مع جهاز في المحافظة، نفَّذ عمليَّةً نوعيَّةً، بموجب مذكرةٍ قضائيّةٍ، حيث أسفرت أعمال التحرّي والمتابعة عن ضبط (٦) موظفين في منفذ گمرك (جيمن) بالجرم المشهود أثناء تسلُّم مبالغ الرشوة من أحد المخلّصين الگمرگيين؛مقابل تمرير وإنجاز معاملاتٍ گمرگيَّة".وأضافت أنَّ "الفريق نفَّذ عمليَّة الضبط بعد نصب كمينٍ مُحكم، حيث تم ضبط مبالغ الرشوة بحوزة المُتَّـهمين أثناء التفتيش الأصولي، فضلاً عن تفتيش عددٍ من الشعب والوحدات ذات العلاقة داخل المنفذ".وتابعت انه، "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعرض المتهمين أمام المُختص. لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".