قتلى وجرحى وحرائق جراء اشتباكات مسلحة في أربيل.. ماذا يحدث (فيديو)

وقال المصدر لـ ، إنه "قوة تابعة لرئيس العشيرة في قضاء خابت في يطلقون النار على القوات الامنية في والمواجهات مستمرة".وأضاف، أن "الوضع الأمني خرج عن السيطرة جراء وقوع قتلى وجرحى بين الطرفين".