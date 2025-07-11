ثوران جديد في بركان ليوتوبي "لاكي لاكي" بأندونيسيا

جبل ليوتوبي "لاكي-لاكي" في إندونيسيا يطلق عموداً هائلاً من الدخان.

فيديو ييوثق ثوران جبل ليوتوبي "لاكي-لاكي" في إندونيسيا وهو يطلق عمودا من المواد البركانية على هيئة دخان.