تشكيل كتلة الإعمار والتنمية داخل البرلمان بأكثر من 50 نائباً

وقال عضو المجلس، ، في مؤتمر تابعته ، "كتلة الإعمار والتنمية تحمل برؤيتها مشروعاً لإعادة بناء ، بناء نظام سياسي ناضج بوصفها مشروعاً وطنياً جديداً، وتؤمن أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استقرار وتقديم الخدمات، والنهوض بالعراق يبدأ بإعمار حقيقي وتنمية عادلة في توزيع الثروات".وأضاف، أن "الكتلة تؤمن بأن الإعمار ليس مصطلحاً فنياً أو عنواناً انتخابياً، وإنما تعيد البناء وتعيد المؤسسات وبناء البنى التحتية"، مشيراً الى أن "هدف الكتلة تشريع قوانين داعمة للتنمية، والبنى التحتية في جميع المحافظات، وصياغة تشريعات اقتصادية تعيد التوازن للقطاعات الاقتصادية والصناعية، وتفعيل الدور الرقابي المسؤول في متابعة الأداء الحكومي ومتابعة الفساد، وحماية المال العام، وتعزيز الاستقرار التشريعي والسياسي في ، وتمثيل الصوت الوطني المعتدل القائم على الحلول، ومسار الدولة وإسناد الحكومة في الخطوات الإصلاحية".واشار الى أن "كتلة الإعمار والتنمية النيابية مشروع وطني جديد لا يرفع شعارات فارغة، إنما يحمل خريطة عمل، ويؤمن أن يستحق بما هو أفضل، وأن الشعب العراقي يستحق ذلك، مع تشريع قوانين داعمة لبرامج الإعمار والتنمية والبنى التحتية والخدمات الحيوية، لضمان التنمية في جميع المحافظات".وأتم، أن "الكتلة هدفها صياغة تشريعات اقتصادية تعيد التوازن للقطاعات الزراعية والصناعية، والتشجيع على بيئة استثمارية منتجة وتنافسية، مع تفعيل الدور الرقابي، ومكافحـــة الفساد، وحماية المال العام من الاستغلال والضياع، فضلاً عن تعزيز الاستقرار التشريعي والسياسي داخل مجلس النواب، ورفض الممارسات التي تعطل مصالح الشعب".