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اندلاع حريق داخل مقهى في الرمادي
ترندات
وثق مقطع مصور، اليوم الجمعة، اندلاع حريق داخل مقهى في مدينة الرمادي.
2025-07-18 | 14:58
2025-07-18T14:58:14+00:00
Alsumaria Tv
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اندلاع حريق داخل مقهى في الرمادي
159 شوهد
وثق مقطع مصور، اليوم الجمعة، اندلاع حريق داخل مقهى في
مدينة الرمادي
.
ويظهر المقطع محاولات إخماد الحريق الذي اندلع في مقهى بمنطقة التأميم في
الرمادي
،
مركز محافظة الأنبار
.
ولم ترد معلومات بعد حول الأضرار المادية أو ما إذا كانت هناك إصابات بشرية.
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