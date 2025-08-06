فيديو جديد للمشاجرة بين النائبين الدهلكي والحيدري داخل قاعة مجلس النواب

– سياسي

تنشر نيوز، فيديو جديد للحظة المشاجرة التي جرت بين النائبين وعلاء داخل .

وشهدت جلسة البرلمان، يوم أمس، مناكفات واشتباكات بين عدد من النواب؛ على خلفية اتهام بعقد جلسة برئاسة المندلاوي دون إذنه.