أمطار ما قبل "الموجة القطبية".. توزيع التساقط لليوم الأخير قبل حلول الصقيع

وبحسب بيانات توقعات الطقس، فإن طقس اليوم السبت سيكون صحوا الى غائم جزئي في اغلب محافظات عدا بادية المثنى فأنها تشهد تساقط زخات مطر رعدية .وابتداء من يوم غد الاحد، من المتوقع ان تشهد اغلب محافظات تقلبات وستكون البداية من مدن حيث متوقع ان تشهد مدن شمال يوم الاحد والايام التي تليه امطارا رعدية متوسطة الشدة الى غزيرة، مع ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة.وستوزع امطار يوم الاحد في المناطق الشمالية لتكون متوسطة الشدة الى غزيرة مع عواصف رعدية وتساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية، وتشمل ودهوك واربيل والسليمانية وكركوك.اما في مناطق وسط وجنوب العراق، فتكون الامطار عشوائية متفرقة بين منطقة واخرى، وابتداء من يوم الاثنين، ستبدأ الموجة القطبية اعمالها في حيث تنخفض الحرارة لدرجات اقل من عشرين مئوية.