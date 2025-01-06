الغيوم تتراكم "طوابق" فوق العراق.. ملخص ما سيحدث من الان وحتى ليل الغد

وبحسب بيانات الطقس، فإن الحالة في ناتجة عن عبور منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغلاف الجوي، مع امتداد سطحي لمُنخفض البحر الأحمر، ويؤدي هذا إلى تكاثر السُحب الركامية الرعدية وهطول زخات رعدية من الأمطار على مناطق عدة من البلاد.وتستمر حالة عدم الاستقرار الجوي نهار اليوم الاثنين، حيث تتكاثر السُحب على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات من الأمطار على مناطق متفرقة من تتركز في الأنحاء والجنوبية بما في ذلك .وتكون الأمطار غزيرة أحيانًا يصحبها تساقط زخات من البَرَد مع حدوث العواصف الرعدية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق وحدوث تجمعات مائية.ومن المتوقع أن تستمر الأحوال غير المستقرة في مناطق عدة مع ساعات ليل الاثنين/الثلاثاء، وتهطل زخات من الأمطار على العديد من المناطق تكون موزعة بشكل عشوائي، ويكون الطقس باردًا إلى شديد البرودة بوجه عام لاسيما فوق المرتفعات الجبلية العالية.ومع حلول يوم غد الثلاثاء، يتأثر بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة ويكون الطقس باردًا مع استمرار فرص هطول زخات من الأمطار في مناطق متفرقة.ويتراجع تأثير حالة عدم الاستقرار تدريجيا عن أغلب مناطق ويستقر الطقس مع ساعات ليل الثلاثاء/الأربعاء في أغلب المناطق باستثناء البصرة حيث تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار.