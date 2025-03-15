الغيوم تغطي السماء.. قائمة بدرجات الحرارة وحالة الطقس في العراق اليوم

وبحسب تقرير الهيئة، فان اعلى درجة حرارة عظمى ستسجلها وتبلغ 30 مئوية، فيما ستكون 29 مئوية في جميع محافظات الجنوب والفرات الأوسط، وتكون 28 في المحافظات الوسطى، فيما تنخفض الى 24 و25 في ودهوك.وعموما تكون الأجواء والسماء غائمة جزئيا في معظم المحافظات، فيما تكون الرياح شمالية غربية، وتكون الأجواء دافئة نهارا معتدلة ليلا، قبل ان تبدأ الحرارة بالانخفاض ابتداء من يوم الاثنين القادم جزئيا، تليها حالة منخفض جوي في نهاية الأسبوع ترافقها أجواء باردة وامطار في جميع المحافظات.