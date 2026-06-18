مترو بغداد يعود إلى الواجهة وخريطة جديدة تلوح في الأفق

وقال المدير التنفيذي للصندوق في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ان "المشروع طرح مبكراً قبل استيفاء الدراسات المطلوبة ويجب إعادة ما يسمى وضع خريطة طريق له"، مشيراً إلى أن "الصندوق وجد 34 نقطة كان يجب أن تدرس قبل انطلاقه أو الاإعلان عنه".وأضاف، أن "النقاط شملت الدراسات السكانية وخطوط النقل ومحاور أخرى لم تكن جاهزة"، منوهاً إلى أن المشروع كان ينظر له "هندسياً" وليس "إستراتيجياً".وأعرب عن أمله بالحكومة الحالية "لتتبنِّي تقرير الصندوق بالنقاط التي يجب استيفاؤها بشكل صحيح وإعادة إطلاقه من جديد بشكل يتناسب مع هكذا مشاريع في العالم".وأكد المدير التنفيذي للصندوق، أنه "لا يمكن البدء بتنفيذ المشروع إلا بعد سنة أو 18 شهراً من تنفيذ هذه النقاط، كونه مشروعاً يمكن أن يغير حركة السكان وطبيعة الأعمال ويفتح أبواباً مختلفة في ".من جانبها عدّت عضو والاتصالات والحوكمة الإلكترونية في منى المحمداوي، مشروع " " حلاً إستراتيجياً لأزمة الزحام المروري.وأضافت المحمداوي للصحيفة الرسمية أن "نجاحه يتطلب رؤية واضحة وتمويلاً مستقراً وإجراءات تنفيذية جادة"، مشيرةً إلى أن "المواطن اليوم لا ينتظر إعلان مشاريع جديدة بقدر ما ينتظر رؤية المشاريع المعلنة وهي تدخل حيز التنفيذ الفعلي".وأكدت "دعم اللجنة المضي بهذا المشروع الحيوي، مع ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والشفافية الكاملة في جميع مراحل التعاقد والتنفيذ لضمان تحقيق الفائدة المرجوة للمواطنين".