الأعرجي من أربيل: هجمات المسيرات على كردستان تضر بسمعة العراق

وقال في مؤتمر صحفي عقده في ، "نحن اليوم في أربيل للحوار والتحقيق في الهجمات التي استهدفت الحقول النفطية في "، مشددا على ان "هذه الهجمات تسيء لسمعة وتلحق ضرراً باقتصاده".وشدد الأعرجي على "ضرورة محاسبة منفذي هذه الهجمات"، مؤكداً على "إدانة لأي هجوم يقع سواء داخل إقليم أو خارجه".وبتوجيه من رئيس القائد العام للقوات المسلحة، وصل في وقت سابق من اليوم الاثنين إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع.