الجبوري بشأن الحديث عن دخول السلاح للمنطقة الغربية: معلومة غير دقيقة

اعتبر الوطن ، الأربعاء، الحديث عن دخول السلاح الى معلومة غير دقيقة، فيما أشار الى أن السيطرة على الأراضي متعلقة بالفساد.

وقال خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه الفضائية، "هناك فصائل تروج لخطر ودخول السلاح الى معلومة غير دقيقة".

وأضاف " غير قادرة على تهريب السلاح الى "، مشيرا الى أن "قانون تسليح العشائر السنية اقر في أيام القتال مع ".

ولفت الجبوري الى أن "التغيير الديموغرافي امر واقع وحذرت منه"، مضيفا "مجموعات مسلحة تستولي على الأراضي الزراعية بحجة الاستثمار".

وكشف أن "السيطرة على الأراضي متعلقة بالفساد ولا علاقة لها بالطائفية"، مشددا بالقول "فاسدون سنة يشاركون الفصائل في السيطرة على الأراضي".







